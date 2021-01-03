Bakan Soylu'nun Van'da askerlerle yer sofrası Cumhuriyet'i rahatsız etti: Neden yer sofrası?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıla Van'daki Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle girdi.
Bölgede incelemelerde bulunan Soylu askerlerle birlikte yemek ydiği yer sofrasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
CUMHURİYET RAHATSIZ OLDU
Bakan Soylu'nun askerlerle birlikte yer sofrasında oturması, Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.
Gazetenin haberinde Süleyman Soylu'nun askerlerle neden masada değil de yer sofrasında oturduğu sorgulandı.
Cumhuriyet gazetesi daha önce de "Kandil'de teröristlerin yere izmarit atmadığı" skandal haberi ile tepki çekmişti.