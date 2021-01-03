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Bakan Soylu'nun Van'da askerlerle yer sofrası Cumhuriyet'i rahatsız etti: Neden yer sofrası?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıla Van'daki Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle girdi. Bakan Soylu'nun askerlerle birlikte yer sofrasında oturması, Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Haber Merkezi Diğer
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda girmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda girmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıla Van'daki Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle girdi.

Bölgede incelemelerde bulunan Soylu askerlerle birlikte yemek ydiği yer sofrasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CUMHURİYET RAHATSIZ OLDU

Bakan Soylu'nun askerlerle birlikte yer sofrasında oturması, Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Gazetenin haberinde Süleyman Soylu'nun askerlerle neden masada değil de yer sofrasında oturduğu sorgulandı.

Cumhuriyet gazetesi daha önce de "Kandil'de teröristlerin yere izmarit atmadığı" skandal haberi ile tepki çekmişti.

İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi

Cumhuriyet gazetesinden skandal paylaşım
GÜNDEM
Cumhuriyet gazetesinden skandal paylaşım
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