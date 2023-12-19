Bakan Tunç açıkladı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun neden olduğu kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

- Yeni görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için ek rapor bekliyoruz. Cumhuriyet savcılığımız kususr durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olduğunu başından beri söyledik. Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yargı ile ilgili yorum yaparken kesin hükümden kaçınmak gerekir.