|
Gündem

Bakan Tunç açıkladı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun neden olduğu kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun neden olduğu kaza ile ilgili yeni bir görüntünün ortaya çıktığını, Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor beklediklerini söyledi. Yılmaz, 8. yargı paketinde af ile ilgili hususun yer almadığını da dile getirdi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:08 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:41 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.


İşte Tunç'un açıklamalar;

Motokuryenin ölümüne sebep olan kaza


- Yeni görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için ek rapor bekliyoruz. Cumhuriyet savcılığımız kususr durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olduğunu başından beri söyledik. Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yargı ile ilgili yorum yaparken kesin hükümden kaçınmak gerekir.


Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi ne aşamada?


- Kira ile ilgili yüzde 25 sınırlandırılma yapıldı. Bir yıl daha uzatıldı. Arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de başladı. Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz. Toplamda arabuluculara 76 bin başvuru yapıldı. 32 bini olumlu sonuçlandı. Toplumsal barışa hizmet eden bir durum söz konusu. Yargının da iş yükü azaldı. Arabuluculuk sistemi kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını görüyoruz.


Yargı paketinde af var mı?


  • Af ile ilgili bir husus şu an söz konusu değil.



#Yılmaz Tunç
#Ankara
#Açıklama
#kira
#arabulucuk sistemi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayları 2024 kesin liste