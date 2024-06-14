Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmışlardı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD’ye kaçan
Eylem Tok
ve oğlu yakalandı.
Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.
"Yakından takip ediyoruz"
"Yakından takip ediyoruz"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç,
"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."
dedi.
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39 dakika önce