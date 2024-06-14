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Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı. Haber sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır" açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
17:35 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 17:43 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmışlardı
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmışlardı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD’ye kaçan
Eylem Tok
ve oğlu yakalandı.

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.


"Yakından takip ediyoruz"


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç,
"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."
dedi.





#Eylem Tok
#ABD
#Yılmaz Tunç
39 dakika önce
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