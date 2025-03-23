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Bakan Tunç 'Soruşturma devam ediyor' diyerek açıkladı: Yanlışa yol açabilecek beyanlardan uzak durulmalı

Bakan Tunç 'Soruşturma devam ediyor' diyerek açıkladı: Yanlışa yol açabilecek beyanlardan uzak durulmalı

15:2623/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İBB soruşturması ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İBB soruşturması ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir. Yanlışa yol açabilecek beyanlardan uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir.


Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir.


Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar.


Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.



#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanı
#Soruşturma

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