Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

ç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.

ç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını diledi.