Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi’nin TBMM’de kabul edildiğini duyurdu. Paket, ceza adaletini güçlendirmeyi, cezasızlık algısını kaldırmayı, özel infaz usullerini genişletmeyi ve trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Yargı paketine Meclis onayı
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını diledi.
Cezasızlığa karşı düzenleme
10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.