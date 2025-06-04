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Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

10:534/06/2025, Çarşamba
AA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi’nin TBMM’de kabul edildiğini duyurdu. Paket, ceza adaletini güçlendirmeyi, cezasızlık algısını kaldırmayı, özel infaz usullerini genişletmeyi ve trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Adalet Bakanı
Yılmaz Tun
ç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.

Yargı paketine Meclis onayı


Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını diledi.


Cezasızlığa karşı düzenleme


Bakan Tunç, şunları kaydetti:

10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.


Adaletin yüzyılı vurgusu


Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek,
Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız.



#yılmaz tunç
#yargı paketi
#adalet
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