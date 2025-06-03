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Bakan Tunç duyurdu: Tutuklulara Kurban Bayramı'nda açık görüş izni

Bakan Tunç duyurdu: Tutuklulara Kurban Bayramı'nda açık görüş izni

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:463/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde tutuklulara açık görüş yapma imkanı tanındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından tutukluların görüşlerine ilişkin açıklama yaptı.


Tunç, Kurban Bayramı'nda tutukluların açık görüş yapma imkanı tanımlandığını dile getirdi.



Tunç,
"Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız."
dedi





#Kurban Bayramı
#Yılmaz Tunç
#ceza infaz kurumları
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