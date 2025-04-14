Bakan Tunç ve DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

"Bu hafta İmralı heyetimiz, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmede aslında sürecin yasal meseleleri, Ceza İnfaz Hukuku ve diğer başlıklara dair bir görüş alışverişi yapılacak; ama tabii ki sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşmasına ihtiyaç var. Halihazırda bu yasal zeminden uzaktayız, bu yasal zeminden yoksun bir şekilde süreç ilerletilmeye çalışılıyor"