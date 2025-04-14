Terörsüz Türkiye için kritik adım: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM heyetiyle bir araya gelecek

"Bu hafta İmralı heyeti, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede aslında sürecin yasal meseleleri, Ceza İnfaz Hukuku ve diğer başlıklara dair bir görüş alışverişi yapılacak; ama tabii ki sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşmasına ihtiyaç var."