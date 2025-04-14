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Terörsüz Türkiye için kritik adım: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM heyetiyle bir araya gelecek

Terörsüz Türkiye için kritik adım: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM heyetiyle bir araya gelecek

12:0214/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM heyetiyle görüşecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM heyetiyle görüşecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un DEM heyeti ile görüşeceği tarih belli oldu. 17 Nisan Perşembe günü yapılacak görüşme saat 14:00'da gerçekleşecek.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetiyle yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "
Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle cuma günü saat 14'00'te görüşecektir"
denildi.

DEM Parti heyetinde kimler var?

DEM Parti ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmede heyette
İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Perin Buldan, grup başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'
in yer alacağını duyurdu.

'Görüş alışverişi yapılacak'

TBMM'de düzenlenen basın toplantısında görüşme ile ilgili,
"Bu hafta İmralı heyeti, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede aslında sürecin yasal meseleleri, Ceza İnfaz Hukuku ve diğer başlıklara dair bir görüş alışverişi yapılacak; ama tabii ki sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşmasına ihtiyaç var."
ifadeleri kullanıldı.


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