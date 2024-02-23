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Bakan Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermeliydi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin, terör suçlarının dokunulmazlık kapsamında olmadığını belirterek, "Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi" açıklamasında bulundu.

Seren Som
Seren Som
12:35 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 13:40 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Atalay’ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandı. AYM her iki başvuruda da “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.


'Henüz gerekçeli kararını görmedik'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin, terör suçlarının dokunulmazlık kapsamında olmadığını belirterek,
"Can Atalay’ın milletvekilliği de kesin hüküm nedeniyle düştü. Burada AYM’nin henüz daha gerekçeli kararını görmedik ama burada yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir. Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur"
açıklamasında bulundu.

'Çözüm anayasa değişikliği'

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarının, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesinde
“Yeniden yargılamaya karar verir ve yapılacaklara da hükmeder.”
ifadeleriyle düzenlendiğini söyleyen Bakan Tunç,
“Burada adliye mahkemelerinin görev alanı ve kesin hükmün ortadan kaldırılması usulü, yargılanmanın yenilenmesiyle mümkün olabilecek bir husustur. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311’inci maddesinde yapılacak olan değişikliklerle bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu taktir tabii TBMM’nin elindedir”
dedi.

8. yargı paketi Meclis'e geliyor

8. yargı paketinin kabul edildiğini belirten Bakan Tunç, "Önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek. Yargı'nın hızlandırılması ve kişisel verilerin korunması için önemli düzenlemeler var. Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar var. Farklı farklı süreleri ortadan kaldırıyoruz. İhtilaf, temyiz süresi gibi süreleri bütün davalarda 2 hafta olarak düzenliyoruz. Kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerimiz var. Terörle mücadele açısından hassasiyetimizi koruyoruz" dedi.

Bakan Tunç şunları söyledi:

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var. Bunların da seçimden sonra değerlendirileceğini umut ediyoruz. Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan 42 maddelik bir kanun teklifinin, Genel Kurul’da görüşmeleri yapılacak.”


Madende toprak kayması soruşturması


Bakan Tunç, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturmaya ilişkin de konuştu. Bakan Tunç, kazanın sebepleriyle ilgili Meclis’te bir komisyon kurulduğunu hatırlattı.


Faciaya ilişkin hazırlanan ön rapora göre 8 kişinin kusurlu olduğunun tespit edildiğini söyleyen Bakan Tunç, 8 kişiden 6’sının tutuklandığını söyledi.


"Sorumlular kimse yargı tarafından ortaya çıkarılacak" diyen Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.



#Yılmaz Tunç
#Can Atalay
#AYM
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