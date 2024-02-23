Bakan Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermeliydi

"Can Atalay’ın milletvekilliği de kesin hüküm nedeniyle düştü. Burada AYM’nin henüz daha gerekçeli kararını görmedik ama burada yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir. Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur"