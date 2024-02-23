Bakan Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermeliydi

Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Atalay’ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandı. AYM her iki başvuruda da “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.
'Henüz gerekçeli kararını görmedik'
'Çözüm anayasa değişikliği'
8. yargı paketi Meclis'e geliyor
8. yargı paketinin kabul edildiğini belirten Bakan Tunç, "Önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek. Yargı'nın hızlandırılması ve kişisel verilerin korunması için önemli düzenlemeler var. Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar var. Farklı farklı süreleri ortadan kaldırıyoruz. İhtilaf, temyiz süresi gibi süreleri bütün davalarda 2 hafta olarak düzenliyoruz. Kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerimiz var. Terörle mücadele açısından hassasiyetimizi koruyoruz" dedi.
Bakan Tunç şunları söyledi:
“Ceza Muhakemesi Kanunu’nda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var. Bunların da seçimden sonra değerlendirileceğini umut ediyoruz. Şu anda Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan 42 maddelik bir kanun teklifinin, Genel Kurul’da görüşmeleri yapılacak.”
Madende toprak kayması soruşturması
Bakan Tunç, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturmaya ilişkin de konuştu. Bakan Tunç, kazanın sebepleriyle ilgili Meclis’te bir komisyon kurulduğunu hatırlattı.
Faciaya ilişkin hazırlanan ön rapora göre 8 kişinin kusurlu olduğunun tespit edildiğini söyleyen Bakan Tunç, 8 kişiden 6’sının tutuklandığını söyledi.
"Sorumlular kimse yargı tarafından ortaya çıkarılacak" diyen Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.