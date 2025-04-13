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Bakan Tunç'tan cezaevi nakilleriyle ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan cezaevi nakilleriyle ilgili açıklama

16:0713/04/2025, Pazar
AA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun, soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla farklı ceza infaz kurumlarına nakillerinin yapıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.
  • Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen 'savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."


#Yılmaz Tunç
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Marmara Ceza İnfaz Kurumları
#İBB
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