Bakan Tunç'tan 'Mahir Polat' açıklaması: 'Adli kontrol verilebilir'

"Burada tabii Mahmut Bey'in de Adalet Bakanlığı'nın önünde eylem yaptığını söylediler. Mahmut Bey ile 16 yıl boyunca Mecliste odalarımız yan yanaydı. Ama Mahmut Bey, Adalet Bakanlığı binası önünde değil de yanlış bir yerde eylem yapmış. Yargıtay binasını biz restore ediyoruz. Yargıtay binası biliyorsunuz taşındı. Orası Adalet Bakanlığı'nın yeni hizmet binası olacak. Bizim bina arka tarafta, Mahmut Bey'i o nedenle biz göremedik. Yoksa Mahmut Bey'in yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Gelmesi lazımdı aslında. Direkt makama gelseydi biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içerisinde sabaha kadar onun mağdur olmasını ister miyiz? Milletvekili neticede ve komşumuz, 16 yıldır da bir hukukumuz var. Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay'a bakan caddede bizim eski Yargıtay binamızın önünü Adalet Bakanlığı zannetmiş ve orada eylemi yapmış. Keşke önceden haber verseydi, ben onu Adalet Bakanlığına davet ederdim"