Bakan Tunç'tan Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Dikkatle takip ediliyor

29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.