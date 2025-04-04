Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

Tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

13:264/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verildi. Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı.

Kurul, Polat'ın Adli tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.



#Adli TIp Kurumu
#İBB Genel Sekreter Yardımcısı
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Mahir Polat
#sevk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 yıl erken emeklilik gelecek mi? Torba yasa ile erken emeklilik şartları değişecek mi? Bağ-Kur prim indirimi...