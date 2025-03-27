İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı: Hastaneye sevk edildi

Mahir Polat’ın, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde geç saatlerde rahatsızlandığı öğrenildi. Cezaevi doktorunun muayenesinin ardından hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Polat’ın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavi süreciyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Mahir Polat'ın son 4 yılda 3 kez anjiyo olduğu ve 6 stent takıldığı öğrenildi.