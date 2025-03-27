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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı: Hastaneye sevk edildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı: Hastaneye sevk edildi

12:0727/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Marmara Cezaevi'nde rahatsızlandı. Gece saatlerinde fenalaşan Polat, cezaevi doktorunun muayenesinin ardından hastaneye sevk edildi.

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne konulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde fenalaştı. Gece saatlerinde rahatsızlanan Polat, doktor kontrolünün ardından hastaneye sevk edildi.

Cezaevinde fenalaştı

Mahir Polat’ın, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde geç saatlerde rahatsızlandığı öğrenildi. Cezaevi doktorunun muayenesinin ardından hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Polat’ın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavi süreciyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Mahir Polat'ın son 4 yılda 3 kez anjiyo olduğu ve 6 stent takıldığı öğrenildi.



#Genel Sekreter Yardımcısı
#Mahir Polat
#İBB

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