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Bakan Uraloğlu: Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumak için çalışıyoruz

Bakan Uraloğlu: Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumak için çalışıyoruz

12:537/05/2025, Çarşamba
DHA
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ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.
ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı kabul etti. Bakan Uraloğlu ve Kafadar, görüşme kapsamında sosyal medya alanında yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Uraloğlu, "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve iş birliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık" dedi.


Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar, hem de ciddi riskler barındırdığını ifade eden Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın, gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu da söyleyerek, "Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.


Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmede de özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını anımsattı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
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