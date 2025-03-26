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Bakan Uraloğlu üniversitelilerin sahur sofrasına misafir oldu

Bakan Uraloğlu üniversitelilerin sahur sofrasına misafir oldu

12:0126/03/2025, Çarşamba
DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu. Öğrenciler ile sahur yapan Uraloğlu, "Bu sofralar sadece yemek yenilen değil, gönüllerin birleştiği yerler" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına konuk oldu. Bakan Uraloğlu, gençlerin eğitim hayatı, üniversite yaşamı ve gelecek planlarıyla yakından ilgilendi. Yöresel lezzetlerin yer aldığı sahur sonrası yapılan sohbette Uraloğlu, gençlerin fikir ve düşüncelerine kulak verdi.

'Bu ülkenin geleceği sizlere emanet'

Gençlerle uzun uzun sohbet eden Uraloğlu, "Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Çünkü sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları ve yöneticilerisiniz. Sizin enerjiniz, hayalleriniz ve çalışkanlığınız; ülkemizin yarınlarını inşa edecek. Bizler de sizlerin bu yolu daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Ramazanın maneviyatını gençlerle paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu sofralar sadece yemek yenilen değil, gönüllerin birleştiği yerler. Genç kardeşlerimizle bir arada olmak, onların düşüncelerini duymak bize güç veriyor" diye konuştu.




#Abdülkadir Uraloğlu
#Ulaştırma Bakanı
#Sahur

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