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Bakan Yerlikaya: 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik devam eden 'Mercek-12' operasyonlarında bin 131 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-12' operasyonlarında, bin 131 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:26 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 10:40 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Polis ekiplerimiz, 73 ilde operasyon düzenledi.
Polis ekiplerimiz, 73 ilde operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-12” Operasyonlarında, 710 ruhsatsız tabanca, 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek, 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 974 silah ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, bin 131 şüpheli gözaltına alındığını ve adalete teslim edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

Yerlikaya, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “Mercek-12 Operasyonlarında” 710 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 770 tabanca yakalandı.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 129 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 168 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 42 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 31 tabanca ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum."

#Ali Yerlikaya
#Mercek-12
#Ankara
#İstanbul
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