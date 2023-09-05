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Bakan Yerlikaya: Bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah'ın izniyle, bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız" açıklamasında bulundu.

10:43 . 5/09/2023 Salı
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında sosyal medya platformu Twitter'da (X): 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığı, paylaşım yapan hesapların ise yüzde 26'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu anlaşıldı. Bu paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğu tespit edildi. Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah'ın izniyle, bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız. Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemiz kesintisiz devam edecek" ifadelerini kullandı.




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Bot Hesaplar
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