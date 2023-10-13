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Bakan Yerlikaya: Bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 120 günde, X üzerinden, 100 milyon 94 bin 311 hesaptan 4 milyar 567 milyon 336 bin 134 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 30'u yani 33 milyondan fazlası bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplardı. Tüm paylaşımlarım yüzde 41'inin olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. Yani 41 milyondan fazla olumsuz ve spekülatif paylaşım yapıldı. Bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
17:58 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 120 günde, Twitter (X) üzerinden, 100 milyon 94 bin 311 hesaptan 4 milyar 567 milyon 336 bin 134 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 30'u yani 33 milyondan fazlası bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplardı. Tüm paylaşımlarım yüzde 41'inin olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. Yani 41 milyondan fazla olumsuz ve spekülatif paylaşım yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"
Siber suçlarla mücadele
kapsamında ise, bilişim sistemlerine yönelik; 64 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu, 86 şüpheli gözaltına alındı. 31’i tutuklandı.
Ödeme sistemlerine
yönelik, 239 operasyon gerçekleşti. 916 şüpheli gözaltına alındı, 307’si tutuklandı.
Yasa dışı bahis
konusunda; 57 operasyon yapıldı. 288 şüpheli gözaltına alındı, 70’i tutuklandı.
Çevrimiçi çocuk istismarına
yönelik, 154 operasyon yapıldı. 199 şüpheli gözaltına alındı, 35’i tutuklandı.

Bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız."

#Ali Yerlikaya
#Siber suçlar
#Bot hesap
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