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Bakan Yerlikaya: Ramazan Bayramı'nda da kalbimiz başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlarla birlikte atacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Ramazan Bayramı'nda da kalbimiz, başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlarla birlikte atacak" diyerek ramazanı uğurlarken, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

13:53 - 9/04/2024 Salı
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, ramazanı uğurlarken, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Ramazan Bayramı'na eriştirdiği için Allah'a şükreden Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan boyunca olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kalbimiz başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlarla birlikte atacak. Ramazan Bayramı'mız ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluklar getirsin. Bayramımız mübarek olsun."



"Başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ekonomiden Gazze meselesine terörle mücadeleden deprem konutlarına kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'i Gazze'nin yanı sıra gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşıladık, buruk geçirdik. Gazze 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara oldu. Savaşta bize dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail'in saldırıları sonucu 33 bin Filistinli şehit düşerken 75 binden fazla kardeşimiz de yaralandı. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


#Ali Yerlikaya
#Filistin
#ramazan bayramı
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