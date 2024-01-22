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Bakan Yumaklı duyurdu: Hayvan ithalatını artık devlet yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, canlı hayvan ithalatını artık özel sektörün değil devletin yapacağını açıkladı. Yumaklı, ithal edilen hayvanların 4 ay satılamayacağını böylece al-satla yapılan fiyat artışının da önleneceğini söyledi.

12:14 - 22/01/2024 Pazartesi
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2028'e kadar uygulanacak hayvancılık yol haritası hazır.


Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı
, bu kapsamda hayvan ithalatıyla ilgili yeni uygulamalara gidileceğini açıkladı. Hayvan ithalatını özel sektörün değil devletin yapacağını söyledi.


"Al-sat yaparak fiyat yükseltilemeyecek"


Yumaklı şunları söyledi: "Et ve Süt Kurumu ve birlikler taleplerini bize iletecek. Biz uygun gördüğümüz kadar hayvanı seçerek getireceğiz. Yani artık hayvan ithalatında özel sektör olmayacak. Aşıları yapılmış hayvanların garantisi de biz olacağız. Ayrıca ithal edilen hayvanlar 4 ay boyunca satılamayacak. Böylece al-sat yaparak fiyat yükseltilemeyecek.''

Bakan Yumaklı, hayvan ithalatının özel sektöre bırakıldığı zaman iç piyasadaki dengenin bozulduğunu söyledi.


Yumaklı, "Özel sektör ithal ettiği hayvanı bazen kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Fiyat oluşumunu bekliyor." dedi. Bakan Yumaklı, yeni sistemle bunun önlenmesinin amaçlandığını belirtti.


Nihai hedefse hayvan ithalatını bitirebilmek. Yumaklı bunun için kaliteyi artıracak az miktarda alım yapılacağını açıkladı.




#İbrahim Yumaklı
#ithalat
#hayvan
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