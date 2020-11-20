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Gündem Bakanlık açıkladı 12 bin çocuk işçiye ulaşılacak
ANKARA

Bakanlık açıkladı: 12 bin çocuk işçiye ulaşılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadelede 16 ilde 12 bin çocuğu kapsayacak önemli bir projeyi hayata geçirecek.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi projesi, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bugüne kadar yürütülen en kapsamlı girişimlerden biri olma özelliği taşıyor. Proje kapsamında mevsimlik tarım işlerinde çalışan veya çalışma riski bulunan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülecek.

Çocuklar eğitime yönlendirilecek

12 bin çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra eğitim, gıda ve kıyafet gibi destekler verilecek. Proje sayesinde çalışan çocuklara, ailelere, işverenlere, okul yöneticilerine, öğretmenlere, muhtarlara ve tarım aracılarına ulaşılacak. Çocukların tarımda çalıştırılmalarının önüne geçilerek, eğitime yönlendirilmesi sağlanacak.

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Proje 40 ay sürecek

29,7 milyon euro’luk bütçeye sahip olan proje yaklaşık 40 ay sürecek. Proje, mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde uygulanacak. Mevsimlik tarımda çalışan veya çalışma riski olan çocukların aile bireylerine de destek verilecek. Aileler yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için mesleki eğitim programlarına yönlendirilecek. Ayrıca tarım aracılarına, işverenlere ve köy muhtarlarına da mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerinin verilmesi sağlanacak.

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Yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilecek

Proje, Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacak. 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve uygulanmakta olan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programının hedeflerine ulaşmasını da destekleyecek. İlgili tüm taraflarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde, mevsimlik tarımda çalışan aileler ve çocuklarına yönelik ulaşımdan barınmaya eğitimden sağlığa kadar yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına hizmetler sunulacak.

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