Tarım işçisine korona tedbiri: İşçilerin nakli ve barınma koşulları denetlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu amaçla hem çiftçilerin üretimi sorunsuz ve kesintisiz gerçekleştirilmesi hem de tarım işçilerinin güvenliği için önlemler alınacak. Özellikle Nisan ayından itibaren başlayacak mevsimlik tarım işçiliği tedbirler kapsamında önem arz ediyor. Tarım işçilerinin, koronavirüs nedeniyle hijyen ve koruyucu malzemelere erişimi ile nakil ve barınma koşulları düzenlenecek. Gübre bayilerinde etkin stok kontrolü ve denetim de yapılacak. Özellikle aşırı fiyat artışları yakından izlenecek.

TARIMSAL ÜRETİM AKSAMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, pandemi niteliği kazanan koronavirüs ile etkin mücadelenin yanında, 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat gönderdi. Buna göre, bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çiftçilerin veya tarım işçilerinin, işletmelere (tarla, bahçe, sera) alınan tedbirler çerçevesinde erişimleri sağlanacak. Mevsimlik tarım işçilerinin nakilleri ve barınma koşulları düzenlenecek.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Her yıl Mart ayı sonunda-Nisan ayı başında Türkiye’de büyük bir işgücü göçü başladığını hatırlatan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Gülçubuk, "Ülkemizde en az 50 şehre mevsimlik gezici ve geçici tarım işçiliğine rastlanmaktadır. Bu konuda yapılmış bazı araştırma bulgularına göre mevsimlik gezici ve geçici tarım işçisi sayısı 500 bin-600 bin arasında değişmektedir. Tarımsal üretim sezonunun başladığı bu günlerde hem gıda güvencesi ve hem de insan hakkı temelinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik özel politika alanları geliştirilmek ve uygulanmak zorunluluğu vardır" dedi.