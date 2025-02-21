Bakanlık duyurdu: Ağır taşıtlara trafiğe çıkış yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu ve Karabük’ün batısı ile İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının, pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.
Ağır taşıtlara geçici kısıtlama
Trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için bazı tedbirler alındığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu: