Bakanlıktan İBB’nin ulaşım zammı talebinin reddedilmesine ilişkin açıklama: Teklif yüksek bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda zam talebinin UKOME’de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 29 Temmuz'daki UKOME toplantısında yüzde 15 oranında zam yapıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay sonra 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksi, Taksi Dolmuş, Minibüs, İETT, Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatları dâhil tüm Toplu Ulaşım hatlarına yüzde 36'lık zam yapılması teklifi UKOME gündeme getirilmiş olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak ayrı tarihlerde farklı zamların yapılmış olması nedeniyle (Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine 29/07/2021 tarihinde yüzde 15, Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine ise 23/12/2020 tarihinde yüzde 11 oranında zam yapılması sebebiyle) Servis Ücretleri ile Elektronik Bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur."

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FOTOĞRAF 14 İETT Genel Müdürü Alper Bilgili geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma zam talebinin İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünlü toplantısında gündeme geleceğini ifade ederek, “Bu rakımın yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum\" demişti.<br><br> Birgün'ün haberine göre; İstanbul'da toplu taşımaya en son üç ay önce yüzde 36 zam kararı alınmasının ardından UKOME bugün toplu ulaşıma ek zam gündemiyle yeniden toplanacak. Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrenci kartlarına da 25 yaş sınırı getirmesi bekleniyor. UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. Ancak aradan geçen 3 ayda akaryakıt fiyatlarında rekor artış yaşandı. Motorinin litresi 21 lirayı geçti. Son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG’ye yüzde 29 zam geldi. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira. İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 50 zam yolda: Öğrenci kartına 25 yaş sınırı UKOME İstanbul'da ulaşıma zam gündemi ile bugün toplanıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerinde artış yapılması beklenirken, öğrenci kartlarında 25 yaş sınırı getirilmesi de alınacak kararlar arasında bulunuyor.

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"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

"Bu doğrultuda UKOME Kurul üyelerinin iradesini yok sayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine dair yüzde 36’lık artış hususunda idari yargıda hukuki süreç başlatılmıştır." denilen açıklama şöyle devam etti:

"Akabinde 23.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesince önerilen bütün toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması teklifine ilişkin olarak UKOME kurul üyesi Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcimiz Serdar Yücel tarafından yapılan açıklamada; 2019 yılından itibaren toplu ulaşımda yer alan modlara yapılan zam oranları karşılaştırıldığında Elektronik Bilet ücretlerine yüzde 111’lik artış yapılmasına rağmen Servis, Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine ise yüzde 84 oranında zam yapıldığı ifade edilerek, 24.12.2021 tarih ve 2021/12-1 sayılı UKOME kararında yer alan Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine dair hukuki süreç hatırlatılarak, savaş başta olmak üzere dünya genelindeki krizler nedeniyle artan ham petrol fiyatları sebebiyle bütüncül olarak gelen tekliften Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücret tarifelerinin ayrıştırılmak suretiyle daha önceki zam kararlarında kullanılan hesaplama yöntemindeki Akaryakıt Değişimi*0,30 çarpanı ile belirlenecek oranda ücret artışı yapılması önerisi Kurul Başkanı İBB Genel Sekreteri tarafından dikkate alınmayarak tüm toplu Ulaşım Ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasının oylatılması sonucunda Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla söz konusu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir. "

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