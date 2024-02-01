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Bakanlıktan kritik devamsızlık hamlesi: Tek tek düşürülecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2028 Stratejik Planını duyurdu. Bu plan, devamsızlık konusunda dikkat çeken yeni bir kararın habercisi olarak öne çıkıyor.

14:44 - 1/02/2024 Perşembe
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Öğrencilerin devamsızlık oranları düşürülecek, sınıfta tekrarı engellenecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planını yayımladı.


100 binden fazla paydaşın görüşüne başvurularak hazırlanan plan kapsamında, 2019-2023 yılları arasında tamamlanan faaliyetler masaya yatırıldı, eğitimde zayıf yönler belirlendi. Önümüzdeki 4 yıl için 7 amaç ve 33 hedef belirledi.


Devamsızlık oranı düşürülecek


NTV'de yer alan habere göre planda, bu yıl itibariyle azaltılması için sıkı tedbirlerin uygulamaya alındığı "devamsızlık" sorunu da var. Bu kapsamda,

20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 4 yıl içerisinde, ilkokulda yüzde 11 virgül 61'den yüzde 7'e, ortaokulda yüzde 14 virgül 76'dan yüzde 10'a düşürülecek.


Planda yer alan verilere göre, Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine giden her 100 öğrenciden 27'si 20 günden fazla devamsızlık yapıyor. Hedef bu oranı 2028'de yüzde 24,5'e düşürmek.


Planda, eğitim maliyetlerinde öngörülemeyen artışlar yaşanması, maddi imkansızlıklar, eğitim öğretim ortamlarının öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması devamsızlığa neden olan tespitler arasında yer aldı.


Devamsızlığın önlenmesi için rehberlik sistemlerinin geliştirilmesine, temel eğitimde sınav baskısı oluşturmayacak bir geçiş sistemine ihtiyaç olduğu belirtildi.




#MEB
#öğrenci
#devamsızlık
4 gün önce
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