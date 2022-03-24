Gündem Bakanlıktan şeker fabrikalarına inceleme
ANKARA

Bakanlıktan şeker fabrikalarına inceleme

Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde inceleme yapıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakanlıktan şeker fabrikalarına inceleme
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna yönelik son dönemde bazı hususların kamuoyuna yansıdığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

Tedbirler kararlılıkla sürecek

"Bu hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."

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