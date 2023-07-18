Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Yangın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katındaki elektrik panosunda çıktı. Yangını gören hastane çalışanları, bir yandan yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki personel ve hastalar tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.