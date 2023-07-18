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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok’ta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

10:29 . 18/07/2023 الثلاثاء
DHA
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katındaki elektrik panosunda çıktı. Yangını gören hastane çalışanları, bir yandan yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki personel ve hastalar tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.42'de 112 sağlık ve itfaiye komuta merkezinden alınan bilgiye göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. katta bulunan elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayda yaralı ve can kaybı yoktur" ifadeleri yer aldı.


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