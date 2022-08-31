Beşiktaş'ta hastane binasında yangın

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Yunanistan'ın S-300'lü tacizi NATO yolunda: Radar kayıtları ittifak ülkelere gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderecek. Bu yıl Yunanistan savaş uçakları; Türk hava sahasını 256 kez ihlal etti, Türk jetlerine 158 tacizde bulundu.