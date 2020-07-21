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Gündem Bakırköyde Salı Pazarının girişleri çöp kamyonlarıyla kapatıldı
İSTANBUL

Bakırköy'de Salı Pazar'ının girişleri çöp kamyonlarıyla kapatıldı

Bakırköy'de koronavirüs sürecinin başlangıcında geçici olarak, 10 Temmuz'da ise belediye meclisi kararıyla tamamen kapatılan Karabal Caddesi'ndeki Salı Pazarı'nın girişi pazarcıların tezgâh açma ihtimaline karşı çöp kamyonlarıyla kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Belediye, bu gece saatlerinde pazar alanına giden yolları çöp kamyonlarıyla kapattı.
Belediye, bu gece saatlerinde pazar alanına giden yolları çöp kamyonlarıyla kapattı.

Bakırköy, Zuhuratbaba Mahallesi Karabal Caddesi'nde uzun yıllardır kurulan Salı Pazarı, koronavirüs sürecinin başladığı günlerde tedbir amaçlı kapatıldı.

  • Bakırköy Belediye Meclisi'nde 10 Temmuz'da alınan kararla ise Salı Pazarı tamamen kapatıldı. Geçen hafta pazar alanında bulunan pazar esnafı belediyeye yürüyüş ve gerginlik yaşanmıştı.

Esnaflar, bugün de pazar yerinde buluşarak Bakırköy Belediyesi önüne yürüyeceğini duyurdu. Belediye, bu gece saatlerinde pazar alanına giden yolları çöp kamyonlarıyla kapattı. Bölgede belediyeye bağlı zabıtalarla polis ekipleri de önlem aldı.

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