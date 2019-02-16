Balat'ta 3 katlı bina çöktü

İstanbul Fatih'te boş olduğu belirtilen bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde çalışmalarına başlarken, binanın boş olduğu belirtildi.

Balat'ta sokaklar dar olduğu için itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği belirtilerek, vatandaşlardan arabalarını sokaklardan çekmeleri istendi.

Görgü tanıklarının 'içerde tadilat vardı' demesi üzerine itfaiye yetkilileri enkaz altında kalan olup olmadığını araştırdı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi, Çorbası Çeşme Sokak'ta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.

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