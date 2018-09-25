Balık tutkusu canından etti

Gümüşlü köyü Paymerg mezrası yakınlarından geçen Murat Nehri kıyısına arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden 25 yaşındaki Sezer Polat (25), balık avlamak için suya girdi. Bir süre yüzen Polat, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Sezer Polat

Polat'ın sudan çıkmadığını gören arkadaşları, durumu hemen telefonla jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bingöl AFAD, UMKE, Bingöl Belediyesi ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafındın saatler süren arama çalışmaları sonucunda Sezer Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.