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İSTANBUL

Balıkçı krizi: Karla mücadele kadar önemli

Pazartesi günü binlerce aracın yolda kaldığı akşam saatlerinde İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balıkçı lokantasında buluştuğu için eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün cevap verdi: “Ülkemiz ile İngiltere arasındaki ilişkiler konusunda sohbet ettik. İBB Başkanı’nın karla mücadele kadar dünya ülke temsilcileri ile kuracağı ilişki de görevidir ve sorumluluğudur.”

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Burak Doğan Yeni Şafak
​Balıkçı krizi: Karla mücadele kadar önemli
Ekrem İmamoğlu kar esaretinin yaşandığı saatlerde İngiliz Büyükelçi Dominic Chilcott ile balıkçı lokantasında buluştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da kar esaretinin yaşandığı saatlerde İngiltere Büyükelçi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda yemek yediğinin ortaya çıkması CHP’de krize neden oldu.

Balıkçı fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından servis edilen “fotoğraf eski” yalanına inanıp savunmaya geçen CHP’liler ve bazı gazeteciler, yemeğin gerçek olduğu görüntülerle ortaya konunca tepki gösterdi: Açıklamada geciktin bizi zor duruma düşürdün….

Ekrem İmamoğlu, İstanbullular karlanmücadeleyle boğuşurken İngiliz Büyükelçiyle yemek yemeyi tercih etti.
Ekrem İmamoğlu, İstanbullular karlanmücadeleyle boğuşurken İngiliz Büyükelçiyle yemek yemeyi tercih etti.

TORUN AÇIĞA DÜŞTÜ

Balıkçı fotoğrafının yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kendisine servis edilen “görüntüler eski” yalanına inanan isimlerden oldu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı sıfatı ile İmamoğlu’nun partideki amiri konumunda olan Torun, “Bu saf kötülük, zavallı bir twitten ibaret! Fotoğrafın eski olduğunu bile bile insanların algılarını yalana yanlışa çekme çabası acziyetini gösterdi yine. Bu lafların hepsinin altı boş, aklı boş gönlü boş! Biraz sıkılıp utanacak mısınız” mesajı attı. İmamoğlu’nun yemek görüntüleri yayılınca Torun mesajını silmek zorunda kaldı.

BEKAROĞLU DA İNANDI!

“Görüntüler eski” yalanına inanan CHP’lilerden birisi de İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu oldu. Bekaroğlu, AK Parti MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya’nın “Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz” şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi. Bekaroğlu, “Türkiye’nin eski bir Bakanı, bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece restoran kapalıydı... Artık bunu herkes biliyor ama Bakan Hanım hala özür dilemiyor” dedi.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
OYNAT 01:15
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da restoranda olduğunu doğrulaması üzerine paylaşımını silen Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya’dan özür dileyerek İmamoğlu’nu eleştirdi: “Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış. Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey’in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi”

HİÇ UTANMA KALMADI

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş da özür dilemek zorunda kalanlardan. Yarkadaş sosyal medya hesabından “Hiç utanma kalmadı. Yaz aylarında çekildiği her halinden belli olan bir fotoğrafı paylaşıyor ve restoranda keyif çatıyor diyorlar…” ifadelerini paylaştı.

Ancak Yarkadaş İmamoğlu’nun ‘yemekteydim’ açıklamasının ardından çark etti, “Balıkçı Kahraman, Aykırı adlı siteye sabahleyin “Ekrem Bey bize gelmedi” demiş. Akşam saatlerinde başka bir siteye ise “Geldi” açıklamasını yapmış. Sabah verilen haber üzerinden attığım twiti sildim. Kamuoyundan da özür dilerim” dedi.

ÖZÜR SIRASI

Sadece 3 isim aynı şekilde açığa düştü. CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, İYİ Partili Lütfi Türkkan, Bahadır Erdem ve Mehmet Aslan, CHP’ye müzahir gazeteciler Mine Kırıkkanat, İrfan Değirmenci, Eren Erdem, Anketçi Kemal Özkiraz ve daha pek çok isim “Fotoğraflar eski” diyerek attığı tweetleri silip özür dilemek zorunda kaldı.

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