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SİNOP

Balıkçının ağına bu kez 'amfora' takıldı

Sinop’un Türkeli ilçesindeki bir balıkçının ağına 'amfora' takıldı. Eski çağlara ait olduğu değerlendirilen ve yaklaşık 2 bin yıllık iki adet amfora incelenmek üzere, Sinop Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Merkezi IHA
Ağa takılan amforalar.
Ağa takılan amforalar.

Türkeli ilçesine bağlı Işıklı köyünde balıkçılık yapan Nazım Demircan, sabah saatlerinde ilçe açıklarında ava çıktı. Bir süre avlanan Demircan’ın balık ağına ilk kez gördüğü iki adet testi takıldığını fark etti.

Demircan, testinin eski çağlara ait olduğunu düşünerek ağdan çıkarak kıyıya döndü ve durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri amforada inceleme yaptı.
  • Eski çağlara ait olduğu değerlendirilen ve yaklaşık 2 bin yıllık iki adet amfora incelenmek üzere, Sinop Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Balıkçı Nazım Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde avlanmak için denize açıldığını ve ilk kez karşılaştığı iki adet amforanın oltasına takıldığını ifade etti.

Tarihi eser olabileceğini düşündüğü amforanın incelenmesi için jandarma ekiplerine haber verdiğini ve sonrasında Sinop Müze Müdürlüğü’ne götürüldüğünü belirten Demircan’a müze yetkilileri teşekkür etti.
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