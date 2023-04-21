Balıkesir‘de 120 bin ihtiyaç kolisi dağıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmesi için yoğun mesai yaptı. Her ilçede yaklaşık 3 bin kişilik iftar programları düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen deprem nedeniyle programlarda müzikli dinletilere ve eğlencelere yer vermedi. Başkan Yücel Yılmaz, Ramazan programı kapsamında AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı ile birlikte ilçe ilçe dolaşarak gönüllere dokundu.