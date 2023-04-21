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Balıkesir‘de 120 bin ihtiyaç kolisi dağıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca akülü tekerlekli sandalye ve 120 bin Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca insani yardımlar yaparak vatandaşlara destek oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca insani yardımlar yaparak vatandaşlara destek oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmesi için yoğun mesai yaptı. Her ilçede yaklaşık 3 bin kişilik iftar programları düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen deprem nedeniyle programlarda müzikli dinletilere ve eğlencelere yer vermedi. Başkan Yücel Yılmaz, Ramazan programı kapsamında AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı ile birlikte ilçe ilçe dolaşarak gönüllere dokundu.

ENGELLİ VATANDAŞLAR UNUTULMADI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla ilçelerde önceden tespit edilmiş 120 bin ihtiyaç sahibine, Ramazan kolisi dağıtıldı. Başkan Yılmaz, gittiği her ilçede esnaf, kahve ve ev ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla yakından ilgilenirken; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü de sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında tespit ettikleri ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yatak, tekerlekli sandalye ve akülü sandalye ihtiyaçlarını karşıladı.



#Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
#Ramazan
#AK Parti
#Ekrem Başaran
#Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
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