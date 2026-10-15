Banda gemisi Karadeniz'de karaya oturdu
14:54, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:52, 15/10/2026, Perşembe
DHA
Liberya bayraklı Banda gemisi ağır hava şartları nedeniyle Karadeniz’de karaya oturdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dron saldırısına uğrayan ve römorkör refakatinde bekleyen Liberya bayraklı Banda gemisinin, ağır hava koşulları nedeniyle Karadeniz’de karaya oturduğunu açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2 Eylül 2026’da dron saldırısına uğrayan ve römorkör refakatinde bekleyen Liberya bayraklı Banda gemisi, ağır hava koşulları nedeniyle Karadeniz’de karaya oturmuştur.
Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi bölgeye intikal etti
Tedbir amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi bölgeye intikal etmiştir.
Gemide bulunan 6 Türk personelin emniyeti açısından tehlike arz eden bir durum bulunmamakta olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir."
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