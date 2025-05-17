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Bandırma’da sağanak sele dönüştü

Bandırma’da sağanak sele dönüştü

11:3017/05/2025, Cumartesi
IHA
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Sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Balıkesir Valiliği'nin sağanak yağış uyarısının ardından Bandırma'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur, kısa sürede sele dönüştü. İlçede bazı mahallelerde yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı.



Yollar sular altında kaldı


Yağıştan etkilenen vatandaşlar, kendi imkânlarıyla sokak girişlerine bariyer kurarak suyun evlerine ve iş yerlerine girmesini engellemeye çalıştı. Araç sürücüleri ise suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.


Belediye ve Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri taşkın yaşanan noktalarda su tahliye çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



#Balıkesir
#Bandırma
#sağanak
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