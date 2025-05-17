Bandırma’da sağanak sele dönüştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Balıkesir Valiliği'nin sağanak yağış uyarısının ardından Bandırma'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur, kısa sürede sele dönüştü. İlçede bazı mahallelerde yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı.