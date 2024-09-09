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Bankamatik müdüre skandal savunma

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:43 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Erdal Beşikçioğlu.
Erdal Beşikçioğlu.

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İstanbul’da ikamet eden Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşini özel kalem müdürü olarak atadı. İşe gelmeden maaş aldığı ortaya çıkan Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek’e ilişkin atamanın ortaya çıkması sonrası konu, belediye meclisinde gündeme geldi. Başkan Beşikçioğlu, “Gelir ya da gelmez bu benim tasarrufumda” dedi.

EŞ-DOST-AKRABA DOLDURDU

Atadığı ‘bankamatik personeli’ isimleri savunmaktan geri durmayan Beşikçioğlu’nun, belediyeye iştiraki Etimkent A.Ş.'nin yönetim kuruluna da eş-dostlarını atadığı ortaya çıkmıştı. Beşikçioğlu'nun atadığı isimler arasında ‘eski rol arkadaşı’ ile eski CHP'li belediye başkan adayı da yer almıştı. Ataması yapılan 5 kişiden 4’ü Ankara'da dahi ikamet etmediği belirlenmişti. Ordulu olan Beşikçioğlu, daha önce de Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu'nu belediyede göreve getirmişti.



#CHP
#Siyaset
#Erdal Beşikçioğlu
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