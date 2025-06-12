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Bankta oturan genci önce darp ardından gasbeden şüpheli tutuklandı

Bankta oturan genci önce darp ardından gasbeden şüpheli tutuklandı

21:5712/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
IHA
Yeni Şafak
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Bankta oturan genci önce darp ardından gasbeden şüpheli tutuklandı
Bankta oturan genci önce darp ardından gasbeden şüpheli tutuklandı

Antalya'da sigara isteme bahanesiyle bankta oturan bir kişiyi önce darp ardından gasbeden 2 şahıstan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana gelen olayda Ertuğrul D. bankta oturduğu sırada sigara isteme bahanesi ile yanına gelen 2 kişi tarafından darbedilerek üzerindeki bir miktar parası gasbedilmişti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbedilen Ertuğrul D.'nin, bir süre yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü.


Bir süre sonra kendisine gelen Ertuğrul D.'nin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda olayla ilgili olarak Ali T. ve küçük yaştaki arkadaşı K.G. ekipler tarafından gözaltına alındı. Bahçeli Polis Merkezi'ne götürülen ve ifade işlemlerinin ardından olayı gerçekleştiren Ali T. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Ali T. çıkarıldığı mahkemeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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