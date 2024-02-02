Banyoda kamera yalan

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, ceza infaz kurumlarının raporlarını görüştü. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Yıldırım, DEM Partili vekillerin, “cezaevlerinde tuvalet ve banyo gibi mahrem alanların kamera ile kayda alındığı” iddiasını yalanladı. “Hiçbir kameramız hiçbir hükümlünün özel alanını görmemektedir” diyen Yıldırım, ceza infaz kurumlarındaki kameraların tamamen güvenlik nedeniyle konulduğunu anlattı: “Zaman zaman kötü muamele iddiaları gündeme gelmektedir. Biz kötü muamele iddialarının tespiti açısından bu kameralara ihtiyaç duyuyoruz. Kameralar hükümlülerin özel hayatlarını ya da özel alanlarını görme merakıyla değil, hükümlülere yönelik olası kötü muameleyi tespit amacıyla kullanılmaktadır.”