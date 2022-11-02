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TRABZON

Barbaros Hayreddin Paşa Sürmene açıklarında petrol arayacak

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa' Trabzon Limanı'na demir attı.

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Barbaros Hayreddin Paşa Sürmene açıklarında petrol arayacak
Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi

Trabzon Limanı'na demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin Trabzon'un Sürmene açıklarında petrol arama faaliyetinde bulunacağı öğrenildi.

Barbaros Hayreddin Paşa 'Sismik Araştırma Gemisi'ni Trabzon Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Trabzon Liman İşletme Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, daha önce de Fatih Sondaj Gemisi'ne ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin Karadeniz sahillerinde daha önce petrol ve doğalgaz araması yaptığı ve açtığı kuyuların haritası
Türkiye'nin Karadeniz sahillerinde daha önce petrol ve doğalgaz araması yaptığı ve açtığı kuyuların haritası

Ermiş "Fatih'i dualarla uğurlamıştık. Bir müddet sonrada Sakarya civarında doğalgazı buldu. Barbaros Hayreddin Paşa'yı da bir müddet burada ağırlayacağız. Bir takım ihtiyaçları var. Lojistik gemileri de arkasından yanaşacak. İhtiyaçlarını giderdikten sonra tekrar Karadeniz'e açılacaklar" dedi.

PETROLU BULUP ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAYACAK

Ermiş, 2014 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gemilerine ev sahipliği yaptıklarını da hatırlatarak "Sürmene-1 derin deniz sondajında önemli bulgular edinildiğine dair dönemin Genel Müdürü'nün ifadeleri var. Arşivlerde bunlar mevcuttur. Yeni nesil gemilerle bu civarlarda yapılacak derin deniz sondajlarından ben umutluyum. Barbaros Hayreddin Paşa da buradaki ihtiyaçlarını giderdikten sonra araştırmalarına devam edeceğini düşünüyorum. Son Abdülhamit Gemisi, önemli bir teknik donanıma sahip, umuyoruz ki sondajlar Karadeniz'de yaygınlaşır. Petrolü bulup ülkemize çok önemli katma değerler katacaklardır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2010-2011 yıllarında Sürmene-1 derin deniz sondaj kuyusu açılmış, yaklaşık 3 bin 500 metreye inildiğinde dönemin TPAO Genel Müdürünün çamur analizlerinden Petrol emarelerine rastlandığı ifadeleri basında yer almıştı.

Trabzon Port'a 5 yıl aradan sonra başlayan kruvaziyer turları 3 ayda 4 bine yakın turisti kente getirdi
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18 bin lira daha verilecek: Promosyonda anlaşma sağlandı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeline, mevcut banka ile yapılan anlaşmaya göre ek olarak 17 ile 18 bin lira arasında maaş promosyonu ödenecek.
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıl içinde Vakıfbank ile imzalanan promosyon sözleşmesinin sonlandırılarak yenisinin hazırlandığı belirtildi.
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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ücretlerde meydana gelen artışlardan sonra personelin Vakıfbanktan aldığı promosyonun artırılması için çalışmaların tamamlandığını vurguladı.
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Zorluoğlu, bankayla 3 yıllık yeni sözleşme yapılacağının altını çizerek, Bunun karşılığında önceden ödenen kişi başı 8 bin 300 liraya ilave olarak kasım ayı içerisinde personel başına 17-18 bin lira aralığında ödeme yapılacak...
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Desteklerinden dolayı Vakıfbank Genel Müdürümüz ve hemşehrimiz Abdi Serdar Üstünsalihe ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Özveriyle ve gayretle çalışan personelimize hayırlı olsun. değerlendirmesinde bulundu.
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18 bin lira daha verilecek: Promosyonda anlaşma sağlandı
Vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemelerinde heyecan devam ediyor. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında da promosyonla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Trabzon'da belediye personeline yaklaşık 18 bin lira daha maaş promosyonu verileceği duyuruldu. İşte promosyon haberiyle ilgili haberin detayı...
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