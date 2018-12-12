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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bari avukatlık yapayım!

FETÖ'nün kumpasçı savcılarından Ferhat Sarıkaya'nın, 1 Kasım 2018’de ihraç edilmeden önce HSK'ya gönderdiği savunmada, avukatlık yapabilmek için ihraç edilmeksizin istifa etmeye imkan tanınmasını talep ettiği ortaya çıktı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ferhat Sarıkaya
Ferhat Sarıkaya

FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanan ve 1 Kasım'da meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği savunması ortaya çıktı. Van Savcısı iken FETÖ'nün talimatıyla dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ı soruşturmaya dahil ederek Şemdinli iddianamesini hazırlayan Sarıkaya'nın, HSK'ya verdiği savunmada ilginç ifadeler yer aldı.

GENÇTİM, HEYECANLIYDIM

Sarıkaya, FETÖ'nün ilk kumpası olduğu belirtilen Şemdinli iddianamesinde, Yaşar Büyükanıt'ın ismine yer vermesine ilişkin olarak şunları söyledi: "Ağır Ceza Başkanı İlhan Kaya (Yargıtay üyesiyken ihraç edildi), Yaşar Büyükanıt'ın isminin soruşturmada geçmesinin ülkemizin geleceği için hayırlı olacağını, ismi soruşturmada geçerse darbe yapamayacağını, Genelkurmay Başkanlığına yükselemeyeceğini işleyip duruyordu. Ben de o zamanlar mesleğimde 8-9 yıllık savcıydım bu tür soruşturmalarda tecrübesizdim. Gençtim, heyecanlıydım, çalışkandım. Demokrasiye, demokratik değerlere inanırdım, saygılıydım, askeri vesayete karşıydım. İlhan Kaya ve polis müdüründen de etkilenerek ileride muhtemel bir askeri vesayet tesis edilmesini engellemek maksadıyla Büyükanıt'ı soruşturmaya kattım."

İYİ NİYETLİ HATA

Sarıkaya, "Heyecanım ve gençliğimin ve tabii ki bu terör örgütünün kurbanı oldum. Şemdinli soruşturması sonucu Yaşar Büyükanıt'ın isminin soruşturmada geçmesi, meslekten ihracımın asıl nedeni idi. Adı geçen terör örgütünün militanları beni dolaylı yönden yönlendirerek ve etkileyerek Yaşar Büyükanıt'ı soruşturmaya dahil ettirdiler. Bu bence yapılan iyi niyetli bir hata idi" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETMEME İZİN VERİN

Sarıkaya'nın söz konusu savunmada ilginç bir talepte bulunduğu da ortaya çıktı. Meslekten çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası verilmesini isteyen Sarıkaya, "Bu terör örgütünün gerçek yüzünü gördükten sonra iyi niyetle yaptığım hatalarımdan dolayı pişman olduğumu belirtiyorum ve uygun görüldüğü takdirde hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını arz ediyorum. Sayın Kurul’ca meslekte kalmam uygun görülmediği takdirde en azından avukatlık yapabilmek için meslekten çıkarma cezası verilmeksizin istifa etmeye imkan tanınmasını talep ediyorum" dedi.

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