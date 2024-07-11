Barış için daha fazla çaba çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ve Macaristan ilişkilerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ile bölgesel ve küresel konuları görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

KATILIM SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.

İlişkileri geliştirme gayreti artarak devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüştü. Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti.

Biden'dan Ukrayna'ya ‘tarihi’ destek sözü

ABD Başkanı Joe Biden, ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın, Ukrayna'ya "tarihi" önemde stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacağını bildirdi. Biden, NATO'nun 75. yıl dönümü için düzenlenen törende bir konuşma yaptı. "Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz" değerlendirmesinde bulunan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" kaydetti ve “Ancak şunu bilin ki Ukrayna, Putin'i durduracaktır” dedi.

5 ÜLKE DEVREYE GİRİYOR

Biden, "Bugün Ukrayna'nın hava savunması için tarihi bir bağış yapacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak" bilgisini verdi.

NATO ÜYELİĞİ İÇİN KÖPRÜ

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmelerinde Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini ele aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği için "bir köprü kurulmasının" beklendiği dile getirildi.

Türkiye NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak

Gelecek yıl Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. NATO Sonuç Bildirgesi'nde, Haziran 2025’te Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye’de yapılacağı duyuruldu. “Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı” ifadeleri kullanılan NATO Sonuç Bildirgesi’nde Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.







