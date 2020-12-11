Barış Pınarı’ndan acı haber

Dünya

İngiltere'den, Rus, Venezuelalı, Gambiyalı ve Pakistanlı bazı yetkililer hakkında "yaptırım" kararı

İngiltere, Rusya, Venezuela, Gambiya ve Pakistan'daki "ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olmakla" suçladığı 10 yetkili ve 1 kurum hakkında "yaptırım" kararı aldı. İngiltere, daha önce de gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yer alanlar veya sorumluluğu bulunanlar ile Belaruslu bazı yetkililere yönelik yaptırım kararı almıştı.