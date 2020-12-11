Barış Pınarı’ndan acı haber

Suriye’de, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Resulayn’da terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve 1 Mehmetçik şehit düştü, 8 asker de yaralandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekat bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün (dün) saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır.” denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.
Patlatamadan etkisiz
- Şanlıurfa’da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Emniyet birimleri Suriye’den gelen PKK/PYD terör örgütü mensubu bir şüphelinin, sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir girişindeki uygulama noktasında polis tarafından durduruldu. Bu sırada terörist, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu şahsın üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır parça tesirli bomba bulundu.