Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan uluslararası platform MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM’nin ev sahipliğinde İstanbul’daki Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi. “Çok Taraflılık, Küresel Karşılıklı Bağımlılık ve Parlamentolar” başlıklı ilk oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son yıllarda tecrübe edilen salgın, savaş, doğal afet ve kuraklığın, yerküredeki her devletin birbirine nasıl bağlı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Şentop, ülkelerin ancak iş birliğiyle küresel sorunların üstesinden gelebileceğini kaydetti.

DAHA ADİL VE KAPSAYICI TEMSİL ŞART

BM’yi eleştiren Şentop, uluslararası hukuku güçlülerin hukukuna dönüştüren prosedürler nedeniyle bu sistemin günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediğini vurguladı. Veto hakkı gibi uluslararası hukukun uygulanmasını imkansız hale getiren, kurumları işlevsizleştiren mekanizmaların kaldırılması gerektiğini kaydeden Şentop, “Zira barış veto edilemez, buna kimsenin hakkı olamaz. Daha adil, çoğulcu ve kapsayıcı bir temsilin olduğu BM Genel Kurulu’nun yetkileri genişletilmelidir” dedi.

OTURUP KONUŞUP DAĞILAMAZLAR

BM ile birlikte bütün uluslararası kurum ve kuruluşların da reforme edilmesi gerektiğini kaydeden Şentop, şöyle konuştu: “Avrupa Konseyi’nden NATO’ya, IMF’den Dünya Ticaret Örgütü’ne uluslararası kurumların önemli ölçüde reforme edilmesi gerekmektedir. Son dönemde oldukça popülerleşen bir İran atasözü var: Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bu atasözü uluslararası kurum ve kuruluşların mevcut durumunu çok güzel anlatmaktadır. Ancak artık uluslararası toplumun oturup, konuşup, dağılmaktan fazlasını yapmasının zamanı gelmiştir.”

Bot batıranlar göç yönetiminde söz sahibi olamaz

Konferansın “Uluslararası Göç: Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı 2’nci oturumunda da konuşan Şentop, kitlesel uluslararası göçün en büyük sebeplerinin savaşlar, karışıklıklar ve siyasi istikrarsızlıklar olduğunu söyledi. Şentop, “Hiçbir mülteciyi kabul etmeden tüm kaynaklarını sınırlarına duvar örmek için kullananlar, içinde kadınların ve çocukların olduğu şişme botları batıranlar, uluslararası göçün yönetimi konusunda da söz sahibi olamazlar” dedi. Konferans, “Gıda Güvenliği, Tedarik Zincirleri, Yoksulluk ve İklim Değişikliği: İyi Yönetişimde Parlamentoların Rolü” başlıklı 3’üncü oturumla devam etti.











