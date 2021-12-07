Baro başkanı CHP'nin 14. katından çıktı

CHP’de, Kılıçdaroğlu’nun “meçhul dostları”ndan sonra şimdi de gizemli 14. kat krizi yaşanıyor. Partiden ihraç edilen Mehmet Sevigen’in “CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14’üncü kattan yönetiliyor” sözleriyle varlığına işaret ettiği gizemli kat TBB seçimleri sonrasında yeniden gündemde. Feyzioğlu’na karşı aday bu katta belirlendi.
CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun meçhul “dostları” ile başlayan gizemlerine bu kez genel merkezin 14. katı eklendi.
Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu gibi genel merkez organlarını by-pass ettiği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14. kat yapılanması CHP içinde paralel yönetim gibi çalıştığı bildirildi.
CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen’in “CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14’üncü kattan yönetiliyor” sözleriyle varlığına işaret ettiği gizemli kat TBB seçimleri sonrasında yeniden gündemde.
SAĞKAN’IN ADI BURADAN ÇIKTI
İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu ile CHP, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu devirmek için harekete geçmiş, CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda belirlenen Erinç Sağkan adaylığını ilan etmişti. Sağkan’ın baro başkanı seçilmesinin ardından gözler CHP’deki gizemli 14’üncü kata çevrildi.
CHP Genel Merkezi’nin kozmik odası olarak nitelendirilen 14’üncü katta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanları bulunuyor. Parti içi organlarda görev almayan ve dışarıdan getirilen danışmanların partiyi yönettiği iddia ediliyor. Söz konusu katta yaklaşık 15 tane danışmanın olduğu tahmin ediliyor.