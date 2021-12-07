Gündem Baro başkanı CHPnin 14 katından çıktı
ANKARA

Baro başkanı CHP'nin 14. katından çıktı

CHP’de, Kılıçdaroğlu’nun “meçhul dostları”ndan sonra şimdi de gizemli 14. kat krizi yaşanıyor. Partiden ihraç edilen Mehmet Sevigen’in “CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14’üncü kattan yönetiliyor” sözleriyle varlığına işaret ettiği gizemli kat TBB seçimleri sonrasında yeniden gündemde. Feyzioğlu’na karşı aday bu katta belirlendi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Baro başkanı CHPnin 14. katından çıktı
CHP Genel Merkezi

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun meçhul “dostları” ile başlayan gizemlerine bu kez genel merkezin 14. katı eklendi.

Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu gibi genel merkez organlarını by-pass ettiği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14. kat yapılanması CHP içinde paralel yönetim gibi çalıştığı bildirildi.

CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen’in “CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14’üncü kattan yönetiliyor” sözleriyle varlığına işaret ettiği gizemli kat TBB seçimleri sonrasında yeniden gündemde.

Türkiye Barolar Birliği nBaşkanı seçilen Erinç nSağkan’ın adı CHP’nin nkozmik odasından çıktı.
Türkiye Barolar Birliği nBaşkanı seçilen Erinç nSağkan’ın adı CHP’nin nkozmik odasından çıktı.

SAĞKAN’IN ADI BURADAN ÇIKTI

İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu ile CHP, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu devirmek için harekete geçmiş, CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda belirlenen Erinç Sağkan adaylığını ilan etmişti. Sağkan’ın baro başkanı seçilmesinin ardından gözler CHP’deki gizemli 14’üncü kata çevrildi.

Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye '14'üncü kat' üzerinden ağır sözler: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı
OYNAT 05:20
Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye '14'üncü kat' üzerinden ağır sözler: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET canlı yayınında, eski partisi CHP'den ayrılma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partinin en üst düzey sıralarında yer almasına rağmen partiden kopan Yılmaz, 'Koyun olmayı reddettim. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirdi.' diye konuştu. CHP'de 14'üncü kat olduğunu ve gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, 'CHP yönetimi 15 Temmuz'u önceden biliyordu' dedi.

YÖNETİM DANIŞMANLARDA

CHP Genel Merkezi’nin kozmik odası olarak nitelendirilen 14’üncü katta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanları bulunuyor. Parti içi organlarda görev almayan ve dışarıdan getirilen danışmanların partiyi yönettiği iddia ediliyor. Söz konusu katta yaklaşık 15 tane danışmanın olduğu tahmin ediliyor.

Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14'üncü kattan yönetiliyor
OYNAT 03:34
Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14'üncü kattan yönetiliyor
CHP'den ihraç edilen Eski Milletvekili Mehmet Sevigen, TVNET ekranlarında CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin 14'üncü kattan yönetildiğini söyleyen Sevigen, 'Kemal Bey hep başarısız. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor.' ifadelerini kullandı.


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