Başak Cengiz’in babası: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan beni dün akşam aradı' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Baba Avni Cengiz, konuyla ilgili, kızının isminin mezun olduğu fakültede yaşayacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evlerine ziyarette bulunduğunu anımsatan Cengiz, "Cumhurbaşkanımız bizi ziyarete geldiğinde bu öneride bulunarak, 'Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir şey mümkün mü?' diye sormuştum. O da konuyla ilgileneceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanımız dün akşam 22.00'de beni aradı, 'kararı imzaladım, hayırlı olsun' dedi. Bizimle ilgilendi, çok teşekkür ediyorum. Bu karar acımızı en azından biraz hafifletti" diye konuştu.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Bu kararın kendilerini çok duygulandırdığını vurgulayan Cengiz, kendilerini ziyaret eden, yanlarında olan, telefonlarıyla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve tüm yetkililere teşekkür etti.

"Kızımızı her gün mezarında ziyaret ediyoruz"

Fen lisesini burslu okuyan kızlarının kadına yönelik şiddete karşı çok hassas olduğunu, televizyonda şiddet haberlerini izlediğinde gözyaşlarını tutamadığını anlatan Cengiz, evladıyla her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

Baba Avni Cengiz, "Her gün kızımızı mezarında ziyaret ediyoruz, ben oradan geldim, eşim şimdi mezarlıkta. Çok ağlıyoruz. Başak benim için farklıydı, kızımla arkadaş gibiydik. Her sabah işe geç kalmasın diye ben uyandırırdım onu. En son ayın 24'ünde beraberdik, beni gezdirdi, Kadıköy'e götürdü, yemek yedirdi. Ben trene binip Ankara'ya döndüm, o da oteline gitti. Kızıma bunu yapan inşallah en ağır cezayı alır. Biz de ancak o zaman biraz rahatlarız." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.



Adalet Bakanı Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.



Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, 'Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah.' dedi. Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, 'Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"Kardeşimin isminin yaşatılması bizlere gurur veriyor"

Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk ise kardeşiyle her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: