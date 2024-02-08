Başak Demirtaş çekildi: 'Selo' ya bariyer

CHP’nin İstanbul için ismini endişe ile beklediği Başak Demirtaş adaylıktan çekilirken, kararın gerisinde DEM içi hesaplar ağırlık bastığı öğrenildi. Mayıs seçimlerinden sonra aktif politikadan çekilen Demirtaş'ın DEM Parti seçmeni üzerinde yeniden etkin olma ihtimali Genel Merkezi rahatsız etti. Başak Demirtaş'ın, İstanbul'da DEM Parti'nin oy potansiyelinden daha fazla seçmenden destek görme olasılığı da genel merkezin çekincelerinden biri oldu.

BEŞTAŞ ADI YENİDEN GÜNDEMDE

Başak Demirtaş'ın aday olma niyetini geri aldığı DEM Parti, 81 ilde seçime girme fikrinden vazgeçmedi. Demirtaş'ın alternatifi olarak güçlü bir profil sergilediği için Meral Danış Beştaş adının da yeniden gündeme alındığı bildirildi. Öte yandan CHP ile olası örtülü iş birliği için düşük profilde bir aday seçeneği de masada.

ORTAK GÖRÜŞ VURGUSU

Başak Demirtaş, İBB Başkan Adaylığından geri çekildiğini yazılı açıklamayla duyurdu. Kararın DEM Parti yönetimiyle ortak alındığını vurgulayan Demirtaş, açıklamasında, "5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulun-maktayız" ifadelerini kullandı.

Tüm adaylar 9 Şubat’ta

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Başak Demirtaş ile birlikte düşündüklerinin altını çizerek, "Bu süreç içinde kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Demirtaş'la da müzakere yapmışlar ve ortak bir karara ulaşılmış. Nasıl ki aday olduğundaki açıklaması bize güç verdiyse şimdiki açıklaması da güç vermiştir" dedi. Temelli, İstanbul adayı dahil tüm adayların 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söyledi. DEM Parti MYK’dan yapılan açıklamada da tüm seçim bölgeleri arasında en fazla tartışılan yerin İBB olduğu, bu nedenle İstanbul'un özel olarak ele alınarak partinin yetkili kurullarında tartışıldığı bildirildi.







