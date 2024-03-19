Başakşehir Belediyesi’nden beş yıllık stratejik plan çalıştayı

Başakşehir Belediyesi, 2025 - 2029 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik plan çalışmaları için hazırlık sürecine girdi. Stratejik planlama çalışmalarının başarılı olmasını sağlayacak en önemli unsurlardan biri olan katılımcılığın en üst düzeyde olması amacıyla paydaş analizi çalışmalarına da başlandı. Bu kapsamda yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının temsilcileri ile muhtarların da yer aldığı, geniş katılımlı bir çalıştay düzenledi









“Akıllı ve vizyoner bir şehir oluşturduk”

Çalıştay öncesi katılımcılara hitap eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak şehrimizin Türkiye Yüzyılı’nda da kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son altı yıldır hayata geçirdiğimiz başarılı hizmet ve projelerin yanı sıra Başakşehir’imize kazandırdığımız eserlerle komşularımızın yaşam kalitesini sürekli artırıyoruz. Akıllı şehircilikten sağlığa, çevreden kültür sanat ve teknolojiye kadar, hayatın her alanındaki projelerimizle ülkemizdeki yerel yönetimlere örnek ve öncü olmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, her alanda sürdürülebilir, akıllı ve vizyoner bir şehir oluşturmak. Bu hedefimizi de gerçeğe dönüştürmek adına geleceğe yönelik adımları atıyor, hazırlıklarımızı bugünden yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Çalıştay 6 konu başlığında gerçekleştirildi

Kritik bir öneme sahip olan ve 2025 - 2029 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik plan için hazırlıklara başladıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Stratejik planlama çalışmalarının başarılı olmasını sağlayacak en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz ki katılımın en üst düzeyde olmasıdır. Bu kapsamda yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve eğitim kurumlarımızın temsilcileri ile kıymetli muhtarlarımızın yer aldığı çalıştayımızı düzenledik. Çalıştay ile önümüzdeki beş yılda başarı düzeyimizi artırma ve daha da üst seviyeye ulaştırmanın yollarını bulacağız” ifadelerini kullandı.





6 konu başlığında yapılan Stratejik Plan Dış Paydaş Analizi Çalıştayı ile paydaşların stratejik planla ilgili görüşlerinin alınması, belediye hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ve başarı düzeyinin artırılması hedefleniyor.



