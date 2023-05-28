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Başakşehir yaz etkinlikleri için gün sayıyor

Başakşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerden şehir dışı gezilere kadar eğlenceli faaliyetler, yaz boyunca Başakşehirlilerle buluşturulacak.

04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başakşehir yaz etkinlikleri başlıyor.

Başakşehir yaz etkinlikleri başlıyor.

Başakşehir Belediyesi, birbirinden farklı konseptlerle hazırladığı etikliklerle yaz aylarına damgasını vuracak. Yazlık sinemalardan çocuk şenliklerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden şehir dışı gezilere kadar eğlenceli faaliyetler, yaz boyunca Başakşehirlilerle buluşturulacak. Başakşehirliler, kültür turlarıyla Bursa, Edirne ve Çanakkale’yi gezme fırsatı bulacak. Tarihi yarımadada yapılacak ziyaretlerle kültürel mirası yerinde görme imkânını yakalayacak. İstanbul’un eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapan Boğaz’da tekne turları yapılacak. Gençlere yönelik ise Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı ve daha fazla durağın yer aldığı müze turları düzenlenecek.

EĞLENCEYE DOYACAKLAR

Belli aralıklarla Başakşehir’in farklı noktalarında kurulacak Mobil Etkinlik Alanları’nda Başakşehirliler keyifli zaman geçirecek. Şehrin minik sakinlerine özel gezici çocuk etkinlikleri yapılacak. Başakşehirliler, Konu Komşu Pikniği ve Çaya Geldik etkinliklerinde yaz aylarının keyfini doyasıya çıkaracak. Yaz dtkinlikleri kapsamında BAKMER Bahçe Atölyeleri’nde ise kadınlara yönelik çok sayıda eğitim verilecek. Başakşehir Yaz Akademisi’nde ise gençlere yönelik birçok branşta eğitimler gerçekleştirilecek.



#Başakşehir Belediyesi
#Sinema
#Şenlik
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