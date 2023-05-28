Başakşehir yaz etkinlikleri için gün sayıyor

Başakşehir Belediyesi, birbirinden farklı konseptlerle hazırladığı etikliklerle yaz aylarına damgasını vuracak. Yazlık sinemalardan çocuk şenliklerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden şehir dışı gezilere kadar eğlenceli faaliyetler, yaz boyunca Başakşehirlilerle buluşturulacak. Başakşehirliler, kültür turlarıyla Bursa, Edirne ve Çanakkale’yi gezme fırsatı bulacak. Tarihi yarımadada yapılacak ziyaretlerle kültürel mirası yerinde görme imkânını yakalayacak. İstanbul’un eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapan Boğaz’da tekne turları yapılacak. Gençlere yönelik ise Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı ve daha fazla durağın yer aldığı müze turları düzenlenecek.